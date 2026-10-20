Vendas do Carrefour no terceiro trimestre de 2026 somaram 22,69 bilhões de euros na França

As vendas do Carrefour no terceiro trimestre de 2026 somaram 22,69 bilhões de euros, alta de 2,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas abaixo dos 22,75 bilhões esperados pelos analistas da FactSet.

As vendas do Carrefour na França no período foram de 11,90 bilhões de euros, 3,11 bilhões de euros na Espanha e 5,14 bilhões de euros no Brasil. Segundo o grupo, as vendas cresceram no Brasil, impulsionadas pelo Atacadão, que está acelerando o crescimento de sua participação de mercado em um ambiente ainda desafiador.

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O Carrefour, entretanto, alertou que os eventos atuais na França estão afetando muitas das lojas do grupo em áreas urbanas e colocando as equipes e parceiros em situações particularmente difíceis. A rede estima que essa situação está tendo um impacto significativo na confiança do consumidor - já enfraquecida pelo aumento dos preços de energia - e está afetando as condições operacionais das lojas.

Diante deste cenário de tensão e incerteza, o grupo ajustou suas metas financeiras para o ano de 2026 e agora espera um crescimento "estável a leve" no lucro ajustado por ação em relação a 2025, ante crescimento de um dígito alto projetado anteriormente.

O Carrefour também está reduzindo seus investimentos na França até o final do ano e agora está visando um CAPEX anual de 1,6 bilhão de euros, ante 1,7 bilhão de euros anteriormente.