Vendas de veículos sobem 28% no melhor junho em 13 anos, afirma Fenabrave

As vendas de veículos novos tiveram no mês passado o melhor junho em 13 anos, chegando a 272,4 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com junho do ano passado, o crescimento foi de 28%.

Na margem - ou seja, frente a maio -, o mercado ficou perto da estabilidade, com leve queda de 0,66%. A variação negativa na margem pode ser explicada pela espera no mercado pelo crédito mais barato da linha especial, lançada pelo governo, para troca de carros de taxistas e motoristas de aplicativos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com taxas inferiores a 1% ao mês - menos da metade dos juros de mercado -, o prazo de financiamento é de até 72 meses, com carência de até seis meses, as contratações de financiamento do Move Brasil Taxi e Aplicativos, como é chamado o programa, começaram apenas em 19 junho.

As vendas de veículos acumuladas desde o início do ano chegaram a 1,42 milhão de unidades, 18,47% acima do volume registrado no primeiro semestre de 2025. Os dados forma divulgados nesta quinta-feira, 2.