Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Vendas de veículos sobem 28% no melhor junho em 13 anos, afirma Fenabrave

Escrito por Letícia Correia e Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 12:17:00 Editado em 02.07.2026, 12:24:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As vendas de veículos novos tiveram no mês passado o melhor junho em 13 anos, chegando a 272,4 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com junho do ano passado, o crescimento foi de 28%.

Na margem - ou seja, frente a maio -, o mercado ficou perto da estabilidade, com leve queda de 0,66%. A variação negativa na margem pode ser explicada pela espera no mercado pelo crédito mais barato da linha especial, lançada pelo governo, para troca de carros de taxistas e motoristas de aplicativos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com taxas inferiores a 1% ao mês - menos da metade dos juros de mercado -, o prazo de financiamento é de até 72 meses, com carência de até seis meses, as contratações de financiamento do Move Brasil Taxi e Aplicativos, como é chamado o programa, começaram apenas em 19 junho.

As vendas de veículos acumuladas desde o início do ano chegaram a 1,42 milhão de unidades, 18,47% acima do volume registrado no primeiro semestre de 2025. Os dados forma divulgados nesta quinta-feira, 2.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FENABRAVE/JUNHO Veículos vendas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV