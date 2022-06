Vendas de veículos sobem 27% na passagem de abril para maio, mostra Anfavea

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

No melhor resultado desde o início do ano, as vendas de veículos subiram 27% na passagem de abril para maio, chegando a 187,1 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

O resultado, com leve queda de 0,9%, ficou próximo do total vendido no mesmo período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 7, pela Anfavea, a associação que representa as montadoras.

Com isso, o recuo das vendas no acumulado dos cinco primeiros meses do ano ficou em 17%, num total de 740 mil unidades.