Vendas de veículos sobem 21,6% em maio ante igual mês de 2025, revela Fenabrave

No melhor resultado do ano, as vendas de veículos subiram 21,6% em maio, frente ao mesmo mês de 2025, chegando a 274,3 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Na comparação com abril, a alta foi de 10,5%, segundo balanço da Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

O resultado leva para 1,15 milhão de unidades o total de veículos vendidos desde o início do ano, 16,4% acima do número registrado nos cinco primeiros meses de 2025.

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Em comentário sobre os resultados de maio, o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, disse que, apesar dos juros altos, as reduções de IPI dentro do programa Carro Sustentável, somadas aos lançamentos e promoções das marcas, puxaram o mercado.

Com o recente lançamento dos incentivos para a troca de carros de taxistas e motoristas de aplicativos, a Fenabrave prevê um aquecimento das vendas nos próximos meses. Com isso, a tendência é que a entidade eleve as projeções de vendas, por enquanto mantidas em crescimento de 3%.