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Vendas de veículos sobem 19% e têm melhor mês de abril em 12 anos, revela Fenabrave

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 13:42:00 Editado em 05.05.2026, 13:55:16
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As vendas de veículos zero quilômetro no País tiveram no mês passado o melhor mês de abril em 12 anos, com crescimento de 19% na comparação com o mesmo período de 2025. Frente a março, as vendas recuaram 7,8%, já que o mês passado teve dois dias úteis a menos. O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 5, pela Fenabrave, a associação das concessionárias, e engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Foram vendidos 248,4 mil veículos em abril, o que leva para 873,4 mil unidades o total vendido desde o começo do ano.

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O crescimento na comparação com o número acumulado nos quatro primeiros meses do ano passado foi de 14,9%.

Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, apesar das taxas de juros elevadas, as vendas de carros estão sendo sustentadas pelas alíquotas reduzidas do IPI, dentro do Programa Carro Sustentável, e pelas crescentes promoções realizadas pelas marcas.

Em um novo marco da invasão dos carros chineses, o balanço da Fenabrave confirma a liderança da BYD no varejo, com 12,2% do mercado. Na sequência, a Volkswagen teve 12,1% das vendas feitas nos showrooms das concessionárias.

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Quando se inclui as vendas diretas, a clientes como locadoras de automóveis, a BYD, com 7,8%, aparece na quinta colocação no mês, atrás de Fiat (19,2%), Volkswagen (16,4%), General Motors (10,6%) e Hyundai (7,8%).

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