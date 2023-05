Vendas de veículos novos sobem 9,1% em abril contra abril de 2022, revela Fenabrave

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As vendas de veículos tiveram alta de 9,1% no mês passado, quando comparadas ao volume do mesmo período de 2022. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 160,7 mil unidades foram emplacadas em abril, conforme balanço publicado nesta quarta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias.

continua após publicidade .

Apesar do crescimento, as vendas seguem abaixo das expectativas da indústria, que, com a melhora no fornecimento de peças, confiava em resultados mais próximos aos registrados antes da pandemia de covid-19. Em 2019, quando não havia impacto nem da crise sanitária nem da irregularidade no abastecimento de componentes, as vendas somaram 231,9 mil veículos no mesmo mês.

O ritmo de vendas em abril se manteve abaixo de 9 mil unidades por dia, assim como em março. Só que como o mês passado teve cinco dias úteis a menos, a variação de março para abril foi negativa em 19,2%.

continua após publicidade .

Com isso, 632,3 mil veículos zero quilômetro foram vendidos desde o início do ano, o que representa uma alta de 14,4% frente aos quatro primeiros meses de 2022, em que havia limitação de oferta. O número, contudo, está 207 mil unidades abaixo do total comercializado em igual período de 2019.