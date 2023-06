Vendas de veículos caem 5,6% em maio, diz Fenabrave; concessionárias pedem pressa ao governo

As vendas de veículos novos terminaram o mês passado marcando queda de 5,6% frente a maio de 2022, com os consumidores aguardando o corte de impostos federais prometido pelo governo para realizar as compras. No total, 176,5 mil veículos foram comercializados em maio, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

O balanço foi divulgado nesta sexta-feira, 2, pela Fenabrave, a associação das concessionárias de automóveis, que aproveitou também para cobrar pressa do governo no lançamento do programa que prevê descontos de 1,5% a 10,96% nos preços de carros que custam até R$ 120 mil.

O presidente da Fenabrave, José Mauricio Andreta Jr., relata ter recebido ligações de concessionários alegando paralisação nas vendas, já que o consumidor está em compasso de espera.

"Essa é uma situação muito difícil, pois, além das metas, estabelecidas pelas montadoras, as concessionárias têm compromisso com mais de 310 mil colaboradores diretos", comentou o executivo. "Precisamos, urgentemente, que as medidas do governo sejam implantadas", acrescentou.

Na comparação com abril, houve crescimento de 9,8% das vendas de veículos, mas a variação positiva se deve aos quatro dias úteis a mais de maio. A média diária, de 8 mil veículos na soma de todas as categorias, aponta retração de 10,1% no ritmo de vendas de um mês para o outro.

Uma semana após o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, avisar que o governo anunciaria medidas para o setor, os emplacamentos de carros chegaram a recuar, no dia 22, uma segunda-feira, para menos de 6 mil unidades. Três dias depois, no Dia da Indústria, Alckmin confirmou que os carros que custam até R$ 120 mil terão descontos de até 10,96%.

Porém, dada a defasagem entre o momento de compra e a entrega dos automóveis, a Fenabrave diz que a maior retração de volume deve ser sentida nos primeiros dias de junho.

O crescimento das vendas desde o início do ano, que estava em 14,4% até abril, foi reduzido para 9,3%, com 808,8 mil veículos licenciados de janeiro a maio.