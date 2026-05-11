Vendas de produtos e serviços do Itaú sobem 9,6% no dia das mães, com viagens em destaque

As vendas processadas pelos meios de pagamento do Itaú Unibanco cresceram 9,6% no fim de semana do Dia das Mães, na comparação com o mesmo período do ano passado, informou a instituição financeira nesta segunda-feira, 11. O banco não divulga os valores absolutos.

As agências de viagens registraram o crescimento mais expressivo, de 36%, seguidas por lojas de departamento e variedades, com alta de 21,6%. Supermercados e artigos esportivos tiveram aumentos de 10,4% e 9,1%, respectivamente.

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Os números consideram transações realizadas entre 9 e 10 de maio de 2026, em comparação com 10 e 11 de maio de 2025. O levantamento inclui operações nas maquininhas de cartões, além de Pix QR Code e Pix Transferência, feitas por pessoas físicas para pessoas jurídicas, tanto no comércio eletrônico quanto em lojas físicas.