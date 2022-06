Vendas de motos têm alta de 23,8% em maio ante abril, revela Fenabrave

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

As vendas de motos tiveram alta de 20,8% em maio frente ao volume do mesmo mês do ano passado, chegando a 133,4 mil unidades. Na comparação com abril, houve crescimento de 23,8% no mercado de motocicletas novas, informou nesta quinta-feira, 2, a Fenabrave, associação que representa as concessionárias.

Ao comentar o balanço, o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, disse que, entre os segmentos do mercado automotivo, as motos são, "de longe", as que apresentam melhor resultado neste ano, apesar das restrições nas aprovações de crédito no segmento

A inflação dos combustíveis ajudou a dar um impulso às vendas de motos, já que o veículo é mais econômico. Além disso, o consumo é alimentado pela expansão dos serviços de entrega (delivery).

Nos cinco primeiros meses do ano, 515,8 mil motos foram vendidas no Brasil, o que corresponde a uma alta de 25,6% frente a igual período de 2021.

Ranking

Líder com folga desse mercado, a Honda respondeu por 76% de todas as motos vendidas no Brasil entre janeiro e maio. Vice-líder, a Yamaha ficou com 16,8%.