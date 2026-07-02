Vendas de motos sobem 8,28% em junho ante igual mês de 2025, revela Fenabrave
Escrito por Letícia Correia (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 12:20:00 Editado em 02.07.2026, 12:29:27
As vendas de motos tiveram crescimento de 8,28% em junho ante o mesmo período do ano passado, somando 194,2 mil unidades.
O balanço foi divulgado nesta quinta-feira, 2, pela Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores (Fenabrave), entidade que representa as concessionárias de automóveis.
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Na comparação com maio passado, as vendas recuaram 1,79%. No acumulado de janeiro a junho, as vendas de motocicletas tiveram crescimento de 14,1%, com total de 1,174 milhão de unidades, de acordo com a federação.