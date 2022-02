Vendas de motos sobem 4,5% em janeiro ante janeiro de 2021, diz Fenabrave

Da Redação

As vendas de motos tiveram alta de 4,5% em janeiro frente o primeiro mês do ano passado, chegando a 89,7 mil unidades. Na comparação com dezembro, houve queda de 20,2% no mercado de motocicletas novas, informou nesta quarta-feira a Fenabrave, associação que representa as concessionárias.

Ao comentar o resultado, o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior, observou que a demanda segue aquecida no segmento de duas rodas, mas os baixos níveis de estoque nas concessionárias e o encarecimento do crédito são "desafios a serem superados".

"As vendas estão estabilizadas em um bom nível, mas a dificuldade de crédito e da normalização da produção são questões para as quais estamos atentos", afirmou Andreta Júnior.

Líder com folga nesse mercado, a Honda respondeu por 75,2% de todas as motos vendidas no Brasil no mês passado. Vice-líder, a Yamaha ficou com 18,9%.