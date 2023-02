Eduardo Laguna (via Agência Estado)

As vendas de motos somaram 110,5 mil unidades no mês passado, mostrando uma alta de 23,2% frente a janeiro de 2022. Contra dezembro, quando as vendas são tradicionalmente mais altas, o setor teve queda de 16,4%.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira, 2, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de veículos.

Líder do segmento de duas rodas, a Honda foi a marca de 69,6% do total de motos vendidas em janeiro. A vice-líder Yamaha ficou com 19,5%.