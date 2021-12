Vendas de motos sobem 19,1% em novembro ante novembro de 2020, diz Fenabrave

Da Redação

As vendas de motos tiveram crescimento de 19,1% em novembro, na comparação com o mesmo período do ano passado, informou nesta quinta-feira, 2, a Fenabrave, entidade que representa as concessionárias.

No total, 106,5 mil unidades foram vendidas, 9,8% a mais do que em outubro.

Com o resultado, as vendas de motos fecharam os onze primeiros meses do ano acumulando crescimento de 28%, somando pouco mais de 1 milhão de unidades emplacadas.

Ao comentar o balanço de novembro, o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, disse que o desempenho se deve à melhora no tempo de entrega das motos pelas montadoras.

A indústria, sediada no polo industrial de Manaus (AM), vêm acelerando a produção após as filas de espera formadas nos primeiros meses do ano por conta de restrições de funcionamento das fábricas em proteção à covid-19.