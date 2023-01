Vendas de motos sobem 17,7% no acumulado de 2022, revela Fenabrave

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Como resultado da expansão dos serviços de entrega (delivery) e da busca do consumidor por veículos não só mais baratos, mas também mais econômicos no consumo de combustível, as vendas de motos mostraram crescimento de 17,7% no ano passado. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 5, pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

continua após publicidade .

No total, 1,36 milhão de motocicletas foram vendidas nos 12 meses de 2022.

Só em dezembro, as vendas somaram 132,1 mil unidades, com alta de 17,6% frente ao mesmo mês de 2021. Na comparação com novembro, o crescimento foi de 7,2%.