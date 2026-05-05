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Vendas de motos sobem 15,3% em abril ante abril de 2025, aponta Fenabrave

Escrito por Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 16:03:00 Editado em 05.05.2026, 16:12:19
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As vendas de motos tiveram crescimento de 15,3% em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado, chegando a 210,6 mil unidades. Divulgado nesta terça-feira, 5, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias, o balanço mostra que na margem - ou seja, na comparação de abril com março -, houve queda de 5% na comercialização de motocicletas.

As vendas de motos chegaram a 782,5 mil unidades no acumulado de janeiro a abril, com um crescimento de 19,2% frente aos quatro primeiros meses do ano passado.

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O desempenho se deve à expansão dos serviços de entrega (delivery), além da busca por alternativas de mobilidade individual mais baratas.

As vendas de motos seguem superando as de carros de passeio, que totalizaram 659,3 mil unidades desde o início do ano.

Conforme o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, as motocicletas estão se consolidado como segundo veículo das famílias.

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