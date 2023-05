Vendas de motos sobem 12,2% em abril e superam as de carros, diz Fenabrave

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

As vendas de motos tiveram crescimento de 12,2% no mês passado, frente ao mesmo período de 2022, chegando a 120,9 mil unidades. Em situação pouco comum, o comércio de motos foi maior do que o de carros de passeio, cujos emplacamentos somaram 118,1 mil unidades em abril - ou seja, 2,8 mil veículos a menos.

Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias. Frente a março, mês com cinco dias a mais de venda, o volume de motos recuou 17,2% em abril.

Como resultado da expansão dos serviços de entrega (delivery) e da busca do consumidor por veículos não só mais baratos, mas também mais econômicos no consumo de combustível, 478 mil motos foram vendidas no Brasil durante os quatro primeiros meses do ano.

Esse total representa uma alta de 25% sobre o resultado registrado entre janeiro e abril de 2022.