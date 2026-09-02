Vendas de motos sobem 10,6% em agosto ante igual mês de 2025, aponta Fenabrave

As vendas de motos tiveram crescimento de 10,6% em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado, chegando a 205,2 mil unidades. Divulgado nesta quarta-feira, 2, pela Fenabrave, entidade que representa as concessionárias, o balanço mostra que na margem - ou seja, na comparação de agosto com julho -, houve alta de 3% na comercialização de motocicletas.

As vendas de motos chegaram a 1,58 milhão de unidades no acumulado de janeiro a agosto, com crescimento de 12,1% frente aos oito primeiros meses do ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O desempenho se deve à expansão dos serviços de entrega (delivery), além da busca por alternativas de mobilidade individual mais baratas.

As vendas de motos seguem superando as de carros de passeio, que totalizaram 1,51 milhão de unidades desde o início do ano.

Conforme o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, o crescimento do mercado de motocicletas tem sido bastante consistente há alguns anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Além dos diferentes usos da motocicleta, o segmento possui uma característica importante na forma de aquisição, com participação relevante dos consórcios, o que amplia as alternativas para o consumidor num período em que o crédito bancário ainda está caro", comenta o executivo.