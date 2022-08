Vendas de moradias usadas nos EUA têm em julho a 6ª queda mensal consecutiva

Ilana Cardial (via Agência Estado)

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos tiveram baixa mensal de 5,9% em julho, ao ritmo anualizado de 4,81 milhões de unidades, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta quinta-feira, 18, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam queda de 6,1% no período.

Essa é a sexta queda mensal consecutiva do indicador, destaca a NAR. Na base anual, as vendas de moradias usadas caíram 20,2%.

"A queda contínua das vendas reflete o impacto do pico da taxa de hipoteca de 6% no início de junho", diz o economista-chefe da NAR, Lawrence Yun, em nota.

Com a taxa de hipoteca agora em 5%, o economista afirma que há a possibilidade de que as vendas de casas se estabilizem em breve, com impulso adicional ao poder de compra para casas.

"Estamos testemunhando uma recessão imobiliária em termos de queda nas vendas de casas e construção de casas", acrescentou Yun. "No entanto, não é uma recessão nos preços das casas. O estoque continua apertado e os preços continuam a subir nacionalmente, com quase 40% das casas ainda comandando o preço de tabela completo."