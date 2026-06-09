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ECONOMIA

Vendas de moradias usadas nos EUA sobem 3,2% em maio ante abril

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 11:12:00 Editado em 09.06.2026, 11:22:55
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As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 3,2% em maio ante abril, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,17 milhões de unidades, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 9, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). Analistas consultados pela FactSet previam alta de 1,5% no período.

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EUA/MORADIAS USADAS/VENDAS/MAIO
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