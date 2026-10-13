Vendas de moradias usadas nos EUA sobem 1,5% em setembro ante agosto
Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 1,5% em setembro ante agosto, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 3,99 milhões de unidades, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 13, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês).
O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda de 0,8% no período.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.