Vendas de moradias usadas nos EUA sobem 0,2% em abril ante março

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As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 0,2% em abril ante março, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,02 milhões de unidades, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês), divulgada nesta segunda-feira, 11.

Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam alta de 3%, a 4,1 milhões de unidades.