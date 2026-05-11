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Vendas de moradias usadas nos EUA sobem 0,2% em abril ante março

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 11:30:00 Editado em 11.05.2026, 11:42:33
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As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 0,2% em abril ante março, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,02 milhões de unidades, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês), divulgada nesta segunda-feira, 11.

Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam alta de 3%, a 4,1 milhões de unidades.

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EUA/MORADIAS USADAS/VENDAS/ABRIL
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