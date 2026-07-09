Vendas de moradias usadas nos EUA caem 2,4% em junho ante maio
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 09.07.2026, 11:10:00 Editado em 09.07.2026, 11:19:42
São Paulo, 9 - As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 2,4% em junho ante maio, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,09 milhões de unidades, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 9, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O resultado contrariou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,7% no período.