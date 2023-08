Vendas de moradias usadas nos EUA caem 2,2% em julho ante junho

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 2,2% em julho ante junho, ao ritmo anualizado de 4,07 milhões de unidades, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 22, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). A queda foi mais intensa do que expectativas dos analistas consultados pela FactSet, que previam recuo a 4,15 milhões de unidades.

Em relação a julho de 2022, as vendas de moradias usadas sofreram queda de 16,6% no mês passado, informou a NAR.

Segundo o economista-chefe da NAR, Lawrence Yun, a disponibilidade de estoque e as taxas de hipoteca estão influenciando a atividade de vendas. "Infelizmente, ambos foram desfavoráveis aos compradores", pontuou.