Vendas de moradias usadas nos EUA caem 2% em agosto ante julho
Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
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As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 2% em agosto ante junho, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 3,98 milhões de unidades, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 10, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês).
Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam queda maior, de 2,2% no período.
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