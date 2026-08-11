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ECONOMIA

Vendas de moradias usadas nos EUA caem 1,7% em julho ante junho

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 1,7% em julho ante junho, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,06 milhões de unidades, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 11, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês).

O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1% no período.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/MORADIAS USADAS/VENDAS/JULHO
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