(via Agência Estado)

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram 0,7% em janeiro ante dezembro, ao ritmo anualizado de 4 milhões de unidades, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 21, pela Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês). O resultado veio um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam vendas de 4,07 milhões de unidades no último mês. Fonte: Dow Jones Newswires.