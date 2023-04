Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos subiram 9,6% entre fevereiro e março, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 683 mil unidades, segundo o Departamento de Comércio. O resultado ficou acima das expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo de 0,9% no período.

O ritmo anualizado de vendas de fevereiro foi revisado para baixo, de 640 mil para 623 mil unidades. Fonte: Dow Jones Newswires.