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Vendas de moradias novas nos EUA sobem 7,4% em março ante fevereiro

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 11:45:00 Editado em 05.05.2026, 11:54:40
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As vendas de moradias novas nos Estados Unidos subiram 7,4% em março ante fevereiro, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 682 mil unidades, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 5. O número veio acima da previsão dos analistas da FactSet, que esperavam 655 mil unidades.

Na comparação anual, as vendas de moradias novas avançaram 3,3% em março.

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Na comparação de fevereiro ante janeiro, as vendas, a um ritmo anual sazonalmente ajustado, foram de 635 mil unidades.

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EUA/MORADIAS NOVAS/VENDAS/MARÇO
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