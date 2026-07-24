Vendas de moradias novas nos EUA sobem 1,6% em junho ante maio

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos subiram 1,6% em junho ante maio, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 628 mil unidades, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta sexta-feira, 24. Na comparação anual, por outro lado, as vendas de moradias novas recuaram 5,6% em junho. O dado de vendas de moradias novas de maio foi revisado para cima, de 580 mil para 618 mil unidades.