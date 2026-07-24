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ECONOMIA

Vendas de moradias novas nos EUA sobem 1,6% em junho ante maio

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 11:23:00 Editado em 24.07.2026, 11:30:32
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As vendas de moradias novas nos Estados Unidos subiram 1,6% em junho ante maio, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 628 mil unidades, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta sexta-feira, 24. Na comparação anual, por outro lado, as vendas de moradias novas recuaram 5,6% em junho. O dado de vendas de moradias novas de maio foi revisado para cima, de 580 mil para 618 mil unidades.

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EUA/MORADIAS NOVAS/VENDAS/JUNHO
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