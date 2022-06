Vendas de moradias novas nos EUA sobem 10,7% em maio ante abril

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos tiveram forte expansão de 10,7% em maio ante abril, para o ritmo anualizado de 696 mil unidades, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta sexta-feira pelo Departamento do Comércio do país.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam vendas de 587 mil moradias novas no último mês.

O volume de vendas de abril foi revisado para cima, de 591 mil para 629 mil unidades.