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ECONOMIA

Vendas de moradias novas nos EUA caem 7,3% em maio ante abril

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 24.06.2026, 11:17:00 Editado em 25.06.2026, 06:47:25
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As vendas de moradias novas nos Estados Unidos caíram 7,3% em maio ante abril, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 580 mil unidades, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta quarta-feira, 24. O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1,6% no período.

Na comparação anual, as vendas de moradias novas tiveram queda de 6,8% em maio.

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O dado de vendas de moradias novas de abril foi levemente revisado para cima, de 622 mil para 626 mil unidades.

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EUA/MORADIAS NOVAS/VENDAS/MAIO
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