Da Redação

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos recuaram 6,6% em junho ante maio, ao ritmo anual sazonalmente ajustado de 676 mil, informou nesta segunda-feira, 26, o Departamento do Comércio norte-americano. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam aumento a 795 mil. O relatório do Departamento do Comércio aponta ainda que o dado de maio foi revisado a 724 mil, de 769 mil antes informado.