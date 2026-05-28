Vendas de moradias novas nos EUA caem 6,2% em abril ante março

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As vendas de moradias novas nos Estados Unidos caíram 6,2% em abril ante março, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 622 mil unidades, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta quinta-feira, 28. O número contrariou a previsão dos analistas da FactSet, que esperavam alta a 675 mil unidades.

Na comparação anual, as vendas de moradias novas recuaram 11,3% em abril.

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A venda de moradias novas de março foi revisada para baixo, de 682 mil unidades para 663 mil unidades.