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Vendas de moradias novas nos EUA caem 6,2% em abril ante março

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 11:22:00 Editado em 28.05.2026, 11:30:24
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As vendas de moradias novas nos Estados Unidos caíram 6,2% em abril ante março, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 622 mil unidades, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta quinta-feira, 28. O número contrariou a previsão dos analistas da FactSet, que esperavam alta a 675 mil unidades.

Na comparação anual, as vendas de moradias novas recuaram 11,3% em abril.

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A venda de moradias novas de março foi revisada para baixo, de 682 mil unidades para 663 mil unidades.

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EUA/MORADIAS NOVAS/VENDAS/ABRIL
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