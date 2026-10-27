Vendas de moradias novas nos EUA caem 0,6% em setembro ante agosto

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As vendas de moradias novas nos Estados Unidos caíram 0,6% em setembro ante agosto, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 676 mil unidades, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio do país nesta terça-feira, 27. Analistas consultados pela FactSet previam queda maior, de 4,5%.

Na comparação anual, as vendas de moradias novas caíram 5,3% em setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O dado de vendas de moradias novas de agosto foi revisado para baixo, de 684 mil para 680 mil unidades.