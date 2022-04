Vendas de moradias na China sofrem queda anual de 25,6% no 1º trimestre

Da Redação

As vendas de moradias na China sofreram queda anual de 25,6% no primeiro trimestre de 2022, refletindo os impactos da atual onda de covid-19, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês) do país. O resultado mostrou piora em relação ao declínio de 22,1% observado no primeiro bimestre.

As construções iniciadas - considerando-se tanto residências quanto propriedades comerciais - recuaram 17,5% no primeiro trimestre ante igual período do ano passado. No primeiro bimestre, a redução havia sido menor, de 12,2%.

Já os investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários tiveram leve avanço anual de 0,7% no primeiro trimestre, bem menor do que o aumento de 3,7% visto no primeiro bimestre.