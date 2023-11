Vendas de imóveis na China expandem deterioração em outubro, apesar de medidas do governo

As vendas de imóveis na China pioraram nos primeiros dez meses do ano, apesar das medidas de Pequim para reverter uma prolongada crise imobiliária. As vendas de casas em valor caíram 3,7% nos dez meses até outubro, em relação ao mesmo período do ano anterior, mostraram dados divulgados nesta quarta-feira, 15, pelo Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, na sigla em inglês). Entre janeiro e setembro, a queda havia sido de 3,2%. O investimento imobiliário caiu 9,3% entre janeiro e outubro, piorando após uma diminuição de 9,1% nos primeiros nove meses. A construção de moradias iniciadas recuou 23,2% em relação ao ano anterior nos primeiros dez meses, em comparação com uma queda anual de 23,4% nos primeiros três trimestres. Fonte:

