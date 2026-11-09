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Vendas de carros na China caem 27,1% em outubro e estendem queda a 14 meses

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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As vendas de carros de passeio na China voltaram a cair em outubro de 2026, apesar do forte avanço das exportações, indicando que a fraqueza da demanda doméstica continua empurrando montadoras chinesas a buscar crescimento fora do país. As vendas no varejo de veículos de passageiros recuaram 27,1% em relação a outubro de 2025, para 1,64 milhão de unidades, informou nesta segunda-feira, 9 , a China Passenger Car Association (CPCA). Na comparação com setembro, houve alta de 1,5%.

Segundo a CPCA, o mercado não conseguiu se recuperar em outubro - tradicionalmente um mês de pico de vendas - e ampliou a sequência de queda para 14 meses consecutivos. A associação citou demanda mais fraca de compradores de primeira viagem, preços mais altos do petróleo e consumo contido como fatores que pressionaram as vendas.

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Analistas do Nomura apontaram que, após anos de rápida expansão, o setor automotivo chinês enfrenta novos ventos contrários, incluindo impostos adicionais sobre consumo de baterias, redução de reembolsos de exportação a partir de abril de 2027, aumento de custos de materiais e requisitos de exportação mais rígidos. Segundo eles, esse conjunto tende a apertar ainda mais as margens das montadoras, especialmente com o mercado interno fraco.

Veículos de nova energia (NEVs, que incluem elétricos e híbridos plug-in) e exportações seguem como motores de crescimento. Em outubro, NEVs representaram 67,5% das vendas totais de carros de passeio, mas as vendas no varejo desse segmento caíram 13,7% em relação ao ano anterior, para 1,11 milhão de unidades.

Para compensar a desaceleração interna, as montadoras intensificaram a aposta no exterior: as exportações chinesas de NEVs mais do que dobraram na comparação anual em outubro, e o total de exportações de carros de passeio avançou 68,5%, para 928 mil unidades, segundo a CPCA. A Tesla exportou 59.012 veículos produzidos em sua fábrica de Xangai no mês e vendeu 67.829 unidades no mercado local.

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A CPCA afirmou que novembro costuma ser um mês fraco para o setor e que qualquer recuperação dependerá de melhora da confiança do consumidor. O Nomura avaliou que o mercado automotivo chinês entra em uma fase de "mata-mata", em que consolidação e maior cooperação no setor se tornam cada vez mais necessárias para restaurar o sentimento. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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