Vendas de carros na China aumentam em agosto, após medidas de apoio entrarem em vigor

As vendas de veículos na China aumentaram em agosto, ao passo que medidas de Pequim para aumentar o consumo de automóveis entraram em vigor e a procura de transportes aumentou durante as férias de verão do Hemisfério Norte. As vendas no varejo de automóveis de passageiros no maior mercado automotivo do mundo aumentaram 2,5%, para 1,92 milhão de veículos no mês passado, informou a Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros nesta sexta-feira. As vendas em agosto cresceram 8,6% em relação ao mês anterior. Já as exportações em agosto aumentaram 43% no ano, ampliando o crescimento acumulado no ano para 69%. As vendas no varejo de carros com energias renováveis, que incluem elétricos e híbridos plug-in, cresceram 25,6% em agosto, acelerando em relação ao aumento de 31,9% em julho, disse a associação. A Tesla entregou 84.159 carros fabricados em sua fábrica em Xangai em agosto, mostraram os dados.

