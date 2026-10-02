Vendas de carros elétricos na China desaceleram em setembro

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As montadoras chinesas de veículos elétricos registraram crescimento mais fraco das vendas em setembro, sinalizando perda de fôlego da demanda no maior mercado automotivo do mundo e derrubando ações em Hong Kong.

A BYD, maior fabricante mundial de veículos de nova energia (que inclui elétricos e híbridos plug-in), vendeu 463.561 unidades em setembro, seu melhor mês até agora em 2026.

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O crescimento anual, porém, desacelerou para 17%, ante 18% em agosto e 22% em julho, um resultado frustrante, já que setembro é tradicionalmente o pico sazonal para o mercado automotivo chinês.

A Zhejiang Leapmotor Technology teve desempenho semelhante: as entregas avançaram 59%, para 105.656 unidades, desacelerando em relação ao salto de 81% registrado em agosto.

O desempenho foi misto entre as principais marcas emergentes de veículos elétricos na China. As vendas da NIO subiram 7,7%, para 37.408 unidades, desacelerando ante a alta de 14,5% em agosto. Já XPeng e Li Auto vieram mais fracas, revertendo o crescimento do mês anterior: as vendas da XPeng caíram quase 1%, para 41.256 unidades, e as entregas da Li Auto recuaram 6,3%, para 31.817 unidades.

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A Geely Automobile informou vendas mensais de 292.168 unidades, alta de 7% na comparação anual. A Xiaomi disse que as entregas superaram 40.000 unidades em setembro.

"Observamos demanda doméstica e carteira de pedidos mais fracas do que o esperado durante a alta temporada tradicional, sugerindo ausência de impulso sazonal nas vendas", escreveram analistas do Nomura, em nota.

As montadoras chinesas lidam com demanda enfraquecida e excesso de oferta após anos de expansão acelerada e competição intensa. O setor também vem exibindo sinais de consolidação nos últimos meses.

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Nesta semana, a Guangzhou Automobile Group disse que vai adquirir 50% da FAW Toyota do FAW Group. Geely e NIO também anunciaram uma parceria para troca de baterias e recarga.

Para o Nomura, o setor entrou neste ano em uma fase de eliminação. "Apenas os players com desenvolvimento de alta qualidade podem sobreviver", disse o banco.

No fechamento em Hong Kong nesta sexta-feira, BYD caiu 2,25%, Li Auto tombou 5,4% e XPeng recuou 4%. Já Great Wall Motor perdeu 1,9% e Xiaomi cedeu 4%.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado