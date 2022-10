Vendas de automóveis na China crescem 21,5% na comparação anual de setembro

(via Agência Estado)

As vendas no varejo de automóveis de passageiros na China cresceram 21,5% em setembro em relação ao mesmo mês do ano anterior, à medida que os problemas de logística e cadeia de suprimentos se estabilizaram após o lockdown para conter a covid-19 no início deste ano.

Fabricantes e revendedores de automóveis venderam 1,92 milhão de carros no varejo, 2,8% a mais em setembro do que em agosto, segundo dados divulgados pela Associação de Carros de Passageiros na China, divulgados nesta terça-feira, 11.

O crescimento de agosto a setembro foi o menor dos últimos 20 anos, disse o secretário-geral da associação, Cui Dongshu. A recuperação da baixa temporada de agosto foi menor do que a esperada e é um indicativo de fraqueza relativa no mercado, disse Cui.

As fábricas de automóveis produziram 2,36 milhões de veículos de passageiros em setembro, um aumento de 37% em relação ao ano passado. Cerca de 44.000 veículos híbridos elétricos ou plug-in foram exportados da China no mês passado, liderados pela SAIC Motors, BYD, e Tesla China. Fonte: Dow Jones Newswires.