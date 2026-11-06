Vendas da indústria de alimentos a canal de food service devem superar R$ 310 bi, prevê Abia

As vendas da indústria de alimentos para o canal de food service, que engloba bares, restaurantes, lanchonetes, padarias e outros estabelecimentos de alimentação fora do lar, devem superar R$ 310 bilhões em 2026, estimou a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). O montante representa crescimento nominal de 7,5% a 8,5% em relação aos R$ 287,9 bilhões registrados em 2025.

Em termos reais, a expansão projetada é de 2%, em meio ao aumento dos custos de produção e a mudanças no comportamento do consumidor, que tem se mostrado mais seletivo na hora de comer fora de casa.

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Os gastos com alimentação representam cerca de 22% das despesas das famílias brasileiras. Desse total, a parcela destinada à alimentação fora do lar deve alcançar 30,5% em 2026, o maior nível desde a pandemia, mas ainda abaixo dos 34,7% registrados em 2019, antes da crise sanitária.

Os dados fazem parte do Balanço Econômico do Food Service, apresentado pela Abia durante o 19º Congresso ABIA de Food Service, realizado em São Paulo.

"O consumidor continua frequentando bares, restaurantes e padarias, mas escolhe melhor onde e quando gastar", afirmou o presidente executivo da Abia, João Dornellas, em nota.

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Segundo ele, a indústria precisa acompanhar as mudanças de hábito e as necessidades dos operadores, que enfrentam dificuldades relacionadas a custos e mão de obra.

Desafios

A pressão sobre as despesas é um dos principais desafios do setor. Os custos industriais avançaram cerca de 10% em 2026, enquanto as embalagens acumularam alta próxima de 20%.

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O diesel, por sua vez, subiu mais de 15%, encarecendo o frete e a distribuição ao longo da cadeia. Na ponta, a inflação da alimentação fora do lar acumulou 5,57% em 12 meses até setembro, o que exige das empresas um equilíbrio entre competitividade e preços acessíveis ao consumidor.

Novos empreendedores

Apesar dos custos elevados, o mercado segue atraindo novos empreendedores. Levantamento da Abia em parceria com a Wise Sales aponta a abertura de aproximadamente 420 mil negócios de food service em 2025.

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No mesmo período, 289 mil empreendedores migraram do modelo de Microempreendedor Individual (MEI) para estruturas empresariais de maior porte, movimento que, segundo a associação, sinaliza investimentos e profissionalização no setor.