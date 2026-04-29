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Vendas da Bunge têm salto, para US$ 21,86 bi; lucro líquido atribuível vai a US$ 68 mi

Escrito por Guilherme Nannini (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 12:04:00 Editado em 29.04.2026, 12:13:23
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A norte-americana Bunge registrou vendas líquidas de US$ 21,86 bilhões no trimestre, um salto significativo frente aos US$ 11,64 bilhões de um ano antes, impulsionado pela integração dos negócios da Viterra. O lucro líquido atribuível foi de US$ 68 milhões (US$ 0,35 por ação) no primeiro trimestre de 2026, recuo de 66,2% ante os US$ 201 milhões (US$ 1,48 por ação) obtidos em igual período de 2025. Já o lucro ajustado foi de US$ 1,83 por ação, levemente acima dos US$ 1,81 por ação reportados no mesmo intervalo do ano anterior.

O lucro antes de juros e impostos (EBIT) totalizou US$ 184 milhões no período, queda de 43,9% na comparação anual. Por outro lado, o EBIT total ajustado alcançou US$ 561 milhões, avanço de 55% ante os US$ 362 milhões registrados no primeiro trimestre de 2025.

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Segundo o CEO Greg Heckman, a equipe entregou um trimestre sólido ao navegar em um dos ambientes de mercado mais voláteis dos últimos anos, marcado por incertezas geopolíticas e mudanças nos fluxos comerciais. O executivo destacou que a plataforma global da empresa permitiu capturar oportunidades e gerir riscos com disciplina e velocidade.

Nos segmentos operacionais, o processamento e refino de soja (Soybean Processing and Refining) apresentou resultados mais fortes, impulsionados pela América do Sul, especialmente Argentina e Brasil. O segmento de oleaginosas como canola e girassol (Softseed Processing and Refining) também registrou crescimento em todas as regiões, refletindo a maior capacidade de produção e a originação em mercados como Canadá e Austrália após a combinação com a Viterra.

A área de óleos tropicais e ingredientes especiais (Tropical Oils and Specialty Ingredients) teve melhora nos resultados na Ásia e Europa. Já em grãos e moagem (Grain Merchandising and Milling), o desempenho foi pressionado pelo segmento de frete marítimo, embora os negócios de moagem de trigo e algodão global tenham apresentado resultados superiores.

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Com base nos resultados do trimestre e nas condições de mercado, a Bunge elevou sua projeção de lucro ajustado para o acumulado de 2026 para uma faixa entre US$ 9,00 e US$ 9,50 por ação (ante a estimativa anterior de US$ 7,50 a US$ 8,00). A companhia também prevê investimentos de capital (Capex) entre US$ 1,5 bilhão e US$ 1,7 bilhão e despesas líquidas de juros entre US$ 620 milhões e US$ 660 milhões.

Contato: guilherme.nannini@estadao.com

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