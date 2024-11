Venda interna de derivados da Petrobras cai 2,7% no 3º trimestre, a 1,771 Mbpd

O volume total de vendas de derivados da Petrobras no mercado interno recuou 2,7% no terceiro trimestre de 2024 ante o mesmo período do ano passado, para 1,771 milhões de barris por dia (Mbpd). Na comparação com o segundo trimestre deste ano, subiu 4,2%.

No diesel, as vendas caíram 5,1% em um ano e subiram 6% na comparação com os três meses anteriores, para 760 Mbpd. Com relação à gasolina, a retração ante o terceiro trimestre de 2023 foi de 4,8%, para 396 Mbpd.

Em relatório, a Petrobras informou que a expansão trimestral das vendas de diesel ocorreu por conta do aumento sazonal do consumo do produto no terceiro trimestre, com o plantio da safra de grãos de verão e o aumento da atividade industrial.

Já as vendas de gasolina cresceram 1% no terceiro trimestre ante o segundo por conta do aumento de competitividade da gasolina em relação ao etanol hidratado no abastecimento dos veículos flex.

Produção total

Já a produção total de derivados da estatal caiu 0,6% na mesma base de comparação, para 1,818 milhão de barris por dia (Mbpd) no terceiro trimestre. Na comparação trimestral, cresceu 4,2%.

O fator de utilização total (FUT) do parque de refino ficou em 95% de julho a setembro, ante 96% no mesmo período de 2023 e 91% no segundo trimestre deste ano. "Em setembro de 2024, tivemos o melhor resultado mensal no ano para o fator de utilização total (FUT) do parque de refino", comemora a Petrobras no relatório. A petroleira cita o alto nível de eficiência operacional de seu parque de refino e a forte integração com as áreas de logística e comercialização da empresa, o que permitiu a produção total de 1,818 Mbpd.

A produção de gasolina no terceiro trimestre, de 438 Mbpd, representa um recorde trimestral, ressalta a Petrobras. Em relação ao mesmo período de 2023, houve crescimento de 3,3% na produção.

Sobre as vendas de diesel, a Petrobras destaca que no terceiro trimestre teve três meses consecutivos de avanços nas vendas de produto com conteúdo renovável, atingindo 3,7 Mbpd em setembro, o dobro do recorde anterior, ocorrido em abril de 2024.