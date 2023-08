Veja os investimentos e obras por Estado no novo PAC; Rio de Janeiro lidera valores

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que está sendo lançado nesta sexta-feira, 11, irá investir R$ 1,7 trilhão em todos os Estados do País. Na lista de investimentos por Estado, o Rio de Janeiro é o que mais receberá dinheiro pelo programa, seguido por São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Bahia e Paraná. Já os que menos receberão investimentos são Rondônia, com R$ 29,6 bilhões, Amapá e Roraima - estes com a mesma quantia cada, de R$ 28,6 bilhões - e Acre, com R$ 26,6 bilhões. A prioridade do Executivo federal no programa serão as obras inacabadas, seguidas de pedidos de governadores e, por último, solicitações dos ministérios. Os investimentos previstos com recursos do Orçamento Geral da União somam R$ 371 bilhões e os das empresas estatais, R$ 343 bilhões. Também entram na conta financiamentos, na ordem de R$ 362 bilhões, e desembolsos do setor privado, em um total de R$ 612 bilhões. O maior volume de recursos é previsto para até 2026, mas parte da lista inclui gastos que serão feitos depois. A lista de investimentos por Estado estava sendo mantida sob sigilo pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, nos últimos dias. Conforme mostrou o

continua após publicidade

, a ideia era evitar que as Unidades da Federação que receberão menos recursos percebessem antes do anúncio e intensificassem o lobby por mais benfeitorias em seus territórios. Confira abaixo a lista de recursos - do maior para o menor - por Estado e as principais obras de cada região contempladas pelo PAC:

: R$ 342,6 bilhões 16 novas plataformas para Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural; 11 Gasodutos Interligados e 1 Gasoduto de Escoamento - Rota 3, Refinaria Duque de Caxias - Coprocessamento e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

continua após publicidade

: R$ 179,6 bilhões Implantação de túnel Santos - Guarujá, Extensão da Linha 2 Verde do Metrô - Vila Prudente - Penha - Guarulhos, Trem de Passageiros São Paulo - Campinas e moradias Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 171,9 bilhões Concessão/duplicação da BR 381 - Governador Valadares - Belo Horizonte; as concessões das BR 153, 262 e 040; a construção da BR 367 - Salto da Divisa - Almenara; a Construção da BR 135 - Manga - Itacarambi e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 136,6 bilhões Duplicação da BR-101 - Sul e Norte; o gasoduto do Projeto Sergipe Águas Profundas e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

continua após publicidade

: R$ 119,4 bilhões Duplicações das BR 101, da divisa de Sergipe a Feira de Santana; BR-116, de Serrinha a Feira de Santana; BR 242, de Barreiras a Luis Eduardo Magalhães; Contorno Norte de Feira de Santana; a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL); Duplicação da Estrada do Derba - BRT Águas Claras até o Subúrbio; Barragens Catolé, Morrinhos, Baraúnas e Rio da Caixa; a Adutora da Fé e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 107,2 bilhões Construção do Contorno Leste de Guaíra - BR 163, a Construção da BR 487 (Boiadeira - Serra dos Dourados - Cruzeiro do Oeste), moradias do Minha Casa, Minha Vida e concessão de seis lotes de rodovias.

: R$ 98,5 bilhões Hospital do Câncer, o BRT de Luziânia e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

continua após publicidade

: R$ 93,9 bilhões Adequação da BR-135/316 - Miranda do Norte - Timon; a duplicação da BR-010 - Imperatriz-Açailândia; a universalização do abastecimento de água em Barreirinhas, São Luís e Imperatriz e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 91,9 bilhões Transnordestina, a Adequação da BR 423 (São Caetano - Lajedo), a Adequação da BR 104 (Caruaru - Divisa PB), a Adutora do Pajeú (2ª Fase), a Adutora do Agreste Pernambucano (1ª Etapa) e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

continua após publicidade

: R$ 75,6 bilhões Duplicação da BR 116 - Porto Alegre - Pelotas, a Construção de acessos à nova Ponte do Guaíba, a Adequação do trecho Porto Alegre - Novo Hamburgo da BR 116, a Duplicação da BR 290, trecho Eldorado do Sul - Pântano Grande, a Barragem Arroio Jaguari, a Barragem Arroio Taquarembó e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 75,2 bilhões No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para o Pará, como a Ponte sobre o Rio Xingu BR-230, Duplicação da BR 316 (Castanhal - Trevo de Salinas), a Pavimentação da BR 308 (Viseu - Bragança), a Derrocagem do Pedral do Lourenço e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 73,2 bilhões Duplicação da BR-116 - Pacajus - Boqueirão do Cesário - Tabuleiro do Norte, a Transnordestina, a duplicação do Eixão das Águas do Ceará, o Cinturão das Águas do Ceará - Trecho I, o Ramal do Salgado e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

continua após publicidade

: R$ 65,9 bilhões Concessão/duplicação da BR-262; a construção do contorno de Serra Mestre Álvaro - BR-101/ES; a barragem Rio Jucu; o novo Hospital Geral de Cariacica e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 60,6 bilhões Construção da BR-158 - Contorno da Terra Indígena; a construção da BR-242 - Gaúcha do Norte - Santiago do Norte e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 57,9 bilhões Construção da ponte sobre o Rio Araguaia - Xambioá; a pavimentação da BR-010 - Paranã - Divisa Goiás; a pavimentação da BR-235 - Guaraí - Pedro Afonso; o novo Hospital da Mulher e Maternidade em Araguatins e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

continua após publicidade

: R$ 56,5 bilhões Duplicação da BR 343 (Teresina - Altos), a Construção da BR 330 (Divisa MA - Entroncamento PI 392 - Entroncamento PI 397 e Ponto de Ribeiro Gonçalves), a Adutora de Jaicós, a Barragem Nova Algodões e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 48,3 bilhões Nova Sede do Instituto de Cardiologia, moradias do Minha Casa, Minha Vida e Adequação da BR 470 (Navegantes - Rio do Sul), Adequação da BR 280 (São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul) e Adequação da BR 282 (Florianópolis - São Miguel Do Oeste).

continua após publicidade

: R$ 47,8 bilhões Expansão do Metrô de Ceilândia, o BRT Norte - Plano Piloto a Planaltina, a adequação da BR-080 e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 47,2 bilhões Restauração da BR-174, a ampliação do Terminal Manaus Moderna, o Porto de São Raimundo, os aeroportos de Coari, Fonte Boa, Parintins e São Gabriel da Cachoeira; o Luz para Todos e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 47 bilhões Duplicação da BR-101, a duplicação do Arco Metropolitano de Maceió, o Canal do Sertão Alagoano - Trecho 5, o Novo Hospital Metropolitano do Agreste - Arapiraca e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 45,1 bilhões Duplicação da BR 304 - Reta Tabajara, Duplicação da Mossoró - Entroncamento RN 016, Duplicação da BR 304 - Entroncamento RN 120 - Entroncamento BR 226, Barragem Oiticica, Ramal do Apodi, Novo Hospital de Urgências e Emergências em Trauma e Neurocirurgia Parnamirim e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 44,7 bilhões Construção do contorno de Três Lagoas; a adequação da BR-267 - Alto Caracol - Porto Murtinho; o aeroporto de Dourados e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 36,8 bilhões Duplicação da BR 230 (Campina Grande - Farinha), a Adequação da BR 230 (Cabedelo - Oitizeiro), Vertentes Litorâneas da Paraíba (Trechos I e II), e os Hospitais de Clínicas e Traumatologia do Sertão Paraibano - Patos, e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 29,6 bilhões Ponte Internacional de Guajará-Mirim, a Travessia Urbana de Ji-Paraná, o Aeroporto de Ji-Paraná e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 28,6 bilhões Restauração da BR 174, a Linha de Transmissão Manaus - Boa Vista, o Hospital Geral de Roraima e moradias Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 28,6 bilhões Construção da BR-156 Norte e Sul, o Porto de Santana e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

: R$ 26,6 bilhões Restauração da BR 364, ponte sobre o Rio Juruá, nova maternidade de Rio Branco e moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida.