Vários dirigentes do BCE defenderam alta maior dos juros em dezembro, mostra ata

Vários dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) inicialmente expressaram preferência por elevar os juros básicos em 75 pontos-base na reunião de 14 e 15 de dezembro, mas a maioria acabou aceitando a sugestão do economista-chefe da instituição, Philip Lane, de aumentar as taxas em 50 pontos-base, segundo ata do encontro publicada nesta quinta-feira, 19.

Na ata, o BCE relata que "um grande número de dirigentes" demonstrou preocupação de que elevar os juros em menos de 75 pontos-base "mandaria a mensagem errada" e poderia ser avaliada como inconsistente com a meta da autoridade monetária de trazer a inflação de volta para 2% no médio prazo.

Acabou prevalecendo a visão, no entanto, de que aumentar os juros em 50 pontos-base no último mês permitiria ao BCE apertar sua política monetária por um "período de tempo mais longo", de acordo com a ata. Também foi ressaltado que um aumento de 50 pontos-base era "significativo" pelos padrões históricos.

Ainda na reunião, dirigentes do BCE avaliaram que os riscos para a perspectiva de inflação eram "predominantemente de alta", diz a ata.