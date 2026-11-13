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Varejo sobe 1,1% no 3º tri ante 3º tri de 2025 e tem 16ª alta seguida nessa base de comparação

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O volume de vendas do comércio varejista brasileiro cresceu 1,1% no terceiro trimestre de 2026 ante igual período de 2025, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi a 16ª alta consecutiva nessa base de comparação.

Entre as atividades, os principais destaques positivos foram Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (10,7%) e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (4,9%).

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No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado especializado de alimentos, bebidas e fumo, o volume de vendas cresceu 1,6% no terceiro trimestre ante igual período do ano anterior.

Veículos e motos, partes e peças avançaram 1,6%, enquanto Material de construção recuou 2,4%. O atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo apresentou variação de 0,1%.

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IBGE/VAREJO/VENDAS/SETEMBRO/3º TRIMESTRE
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