Varejo restrito e ampliado caem 0,3% no 3º trimestre ante 2º trimestre, mostra IBGE

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro recuou 0,3% no terceiro trimestre de 2026 ante o segundo trimestre, mostram dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No varejo ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado especializado de alimentos, bebidas e fumo, a queda também foi de 0,3% no período.

As informações foram apresentadas pelo gerente da Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE, Cristiano Santos.

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Segundo ele, os resultados mostram dois trimestres consecutivos de retração para o varejo restrito, após crescimento de 1,0% no primeiro trimestre e queda de 0,3% no segundo.

No varejo ampliado, a trajetória foi semelhante, com alta de 1,0% no primeiro trimestre, seguida por recuos de 1,0% no segundo e de 0,3% no terceiro.

Segundo Santos, o cenário dos últimos seis meses é de estabilidade, e não de declínio. Ele pondera que, apesar das quedas trimestrais, o volume de vendas permanece próximo do nível mais elevado da série histórica, registrado em março. Em setembro, o indicador estava apenas 1% abaixo daquele patamar.

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Santos destacou, porém, que não há uma trajetória de recuperação ou aceleração após o crescimento registrado no primeiro trimestre. "Não houve um crescimento efetivo para além disso que a gente chama de estabilidade nos últimos seis meses", afirmou.

Ele destacou que a última vez que o varejo registrou dois trimestres consecutivos de queda nessa base de comparação foi no primeiro e segundo trimestres de 2020.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2025, o varejo restrito cresceu 1,1%, décimo sexto resultado positivo consecutivo nessa base de comparação, enquanto o ampliado avançou 0,8%.

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O IBGE também revisou o resultado de agosto do varejo restrito, de alta de 0,1% para crescimento de 0,2%. No varejo ampliado, a queda anteriormente estimada em 0,2% foi revisada para recuo de 0,1%.