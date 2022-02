Varejo paulistano cresceu 12,3% em janeiro ante mesmo mês de 2021, diz ACSP

Da Redação

A movimentação no varejo paulistano foi 12,3% maior em janeiro deste ano em comparação com o mesmo mês de 2021. Em relação a dezembro, porém, houve queda de 39,7% no primeiro mês de 2022. As informações são do indicador Balanço de Vendas, elaborado pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP) com amostra da Boa Vista S/A.

O economista da ACSP Marcel Solimeo avalia, em nota, que o avanço interanual já era esperado.

"No ano passado ainda havia incertezas por causa da covid e o comércio passava por restrições. Este ano, o cenário já difere", diz Solimeo.

Acerca da queda na margem, a ACSP analisa que, apesar de expressiva, a redução não surpreende.

"Dezembro é o principal mês para faturamento no comércio e as vendas são impulsionadas pelos presentes de Natal e pela injeção do 13º salário pago aos trabalhadores", afirma a associação, em nota.