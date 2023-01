Varejo paulistano cresce 25,5% em dezembro, puxado pelo Natal, afirma ACSP

Italo Bertão Filho (via Agência Estado)

Com contribuição positiva do Natal, o varejo paulistano terminou dezembro com avanço de 25,5% na comparação com novembro, registra o Balanço de Vendas, elaborado pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP) com base em amostra da Boa Vista.

De acordo com a ACSP, o resultado positivo de dezembro reflete a atividade econômica mais forte, maior taxa de ocupação e emprego, além do aumento da confiança do consumidor e as vendas registradas no Natal. A associação comercial observa ainda que os consumidores também não anteciparam as compras no período final do ano. "Não houve canibalização, por exemplo, entre Black Friday e Natal", afirma o economista da ACSP Ulisses Ruiz de Gamboa.

Na comparação com dezembro do ano anterior, o Balanço de Vendas teve aumento de 0,7%. Quando comparado ao resultado de dezembro de 2019, antes da pandemia, o crescimento verificado em dezembro deste ano foi de 2,7%, mas a ACSP salienta que a elevação é inferior à apresentada na leitura do mês anterior, quando o varejo havia crescido 4,1% em relação à novembro de 2019. "É preciso considerar que a alteração no funcionamento do comércio durante os dias de jogos da seleção brasileira influenciou negativamente nas vendas. Além disso, tivemos menos dias úteis entre um ano e outro", diz Ruiz de Gamboa.