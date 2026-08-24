Vance acusa Canadá de beneficiar China e diz que, sem ajuda dos EUA, está suscetível a invasões
O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, acusou, durante comentários a repórteres em evento no Maine, nesta segunda-feira, 24, o Canadá de tratar produtos da China "de maneira mais justa" do que trata produtos norte-americanos. Ele acrescentou que, sem a ajuda de Washington, o vizinho dos EUA estaria "suscetível" a invasões militares.
Vance afirmou que "há anos" o Canadá e a China têm sido os "piores países" para parceria em políticas comerciais.
Segundo ele, Ottawa está servindo como "porta dos fundos" para que os produtos chineses entrem nos EUA e contornem taxações americanas. "Eles canadenses também aplicam tarifas ridículas em estados americanos como o Maine e dificultam a entrada dos nossos agricultores, mas não pagam nada em troca para vender seus produtos aqui", frisou.
Vance ainda acusou o Canadá de apresentar "demandas irrazoáveis" no último minuto das negociações. "Eu acreditei que tínhamos um acordo, e deveríamos ter um. As conversas vão continuar. Mas, nesse momento, estamos mandando uma mensagem a eles sobre o que acreditamos ser justo", afirmou.
O vice-presidente dos Estados Unidos criticou o vizinho norte-americano por não "investir o suficiente" em defesa por anos e "depender da proteção" dos EUA. Segundo ele, sem ajuda, os canadenses estão "muito suscetíveis" a invasões.