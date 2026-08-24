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ECONOMIA

Vance acusa Canadá de beneficiar China e diz que, sem ajuda dos EUA, está suscetível a invasões

Escrito por Laís Adriana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, acusou, durante comentários a repórteres em evento no Maine, nesta segunda-feira, 24, o Canadá de tratar produtos da China "de maneira mais justa" do que trata produtos norte-americanos. Ele acrescentou que, sem a ajuda de Washington, o vizinho dos EUA estaria "suscetível" a invasões militares.

Vance afirmou que "há anos" o Canadá e a China têm sido os "piores países" para parceria em políticas comerciais.

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Segundo ele, Ottawa está servindo como "porta dos fundos" para que os produtos chineses entrem nos EUA e contornem taxações americanas. "Eles canadenses também aplicam tarifas ridículas em estados americanos como o Maine e dificultam a entrada dos nossos agricultores, mas não pagam nada em troca para vender seus produtos aqui", frisou.

Vance ainda acusou o Canadá de apresentar "demandas irrazoáveis" no último minuto das negociações. "Eu acreditei que tínhamos um acordo, e deveríamos ter um. As conversas vão continuar. Mas, nesse momento, estamos mandando uma mensagem a eles sobre o que acreditamos ser justo", afirmou.

O vice-presidente dos Estados Unidos criticou o vizinho norte-americano por não "investir o suficiente" em defesa por anos e "depender da proteção" dos EUA. Segundo ele, sem ajuda, os canadenses estão "muito suscetíveis" a invasões.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/TRUMP/TARIFAS/CANADÁ/JD Vance
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